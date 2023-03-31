Мир 31 марта 2023, 18:50 Молдавия не пустила в страну якобы участвовавшего в СВО россиянина Россиянину отказали во въезде в Молдавию из-за предполагаемого участия в СВО РИА «Новости»

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Россиянин не смог попасть в Молдавию после отказа во въезде сотрудниками пограничной службы страны. Причиной стало предположение об участии мужчины в специальной военной операции на Украине, написал ТАСС.

«Специальные меры <…> позволили обнаружить в потоке пассажиров из Кишинева российского военнослужащего, который направлялся в Тирасполь», — заявили в ведомстве.

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Россиянин, добавили в погранслужбе Молдавии, не имел права пересекать молдавскую границу, его отправили домой обратным рейсом.

На всех молдавских международных пунктах пропуска действуют протоколы безопасности, в них входит дополнительный контроль за пересечением границы гражданами других стран.

Ранее Генеральный комиссариат полиции Молдавии заявил, что «иностранные спецслужбы» и граждане России причастны к подготовке массовых беспорядков в Кишиневе.

По данным молдавских правоохранителей, операция, направленная на «дестабилизацию обстановки», сорвалась. В Кишиневе задержали семь подозреваемых, в том числе россиянина.