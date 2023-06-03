Спорт 03 июня 2023, 17:53 Теннисистка Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции Победительница Уимблдона Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос» из-за болезни Freepik

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Выступающая за Казахстан четвертая ракетка мира уроженка Москвы Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции за несколько минут до начала матча третьего круга. Теннисистка объяснила отказ от участия в турнире болезнью, сообщил официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рыбакина 3 июня должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес Тормо, но на корт не вышла. Она рассказала, что подхватила вирус на фоне снижения иммунитета из-за аллергии. Из симптомов спортсменка назвала плохой сон, головную боль и температуру.

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«Выступать трудно, и, очевидно, бегать и даже дышать. Поэтому я думаю, что это было единственно правильное решение, которое я могла принять», — пояснила теннисистка.

Рыбакина добавила, что расстроена этой ситуацией. Спортсменка пообещала сделать все возможное, чтобы поскорее вернуться в строй. Теннисистка в этом сезоне планирует сыграть в Берлине, Истбурне и Уимблдоне.

Ранее российской теннисистке Мирре Андреевой удалось дойти до финального этапа квалификации Открытого чемпионата Франции. В полуфинале спортсменка переиграла колумбийку Эллианы Аранго.