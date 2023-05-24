24 мая 2023, 21:50
Теннисистка Андреева дошла до финала квалификации «Ролан Гаросс»
Российской теннисистке Мирре Андреевой удалось дойти до финального этапа квалификации Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Об этом сообщило РИА ФАН.
В полуфинале Андреева выиграла у колумбийки Эллианы Аранго. Матч завершился со счетом 6:0, 6:2. Игра продолжалась чуть больше одного часа.
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В финале россиянку ожидает встреча с другой представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано.
Теннис
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