Спорт 24 мая 2023, 21:50 Теннисистка Андреева дошла до финала квалификации «Ролан Гаросс»

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Российской теннисистке Мирре Андреевой удалось дойти до финального этапа квалификации Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Об этом сообщило РИА ФАН.

В полуфинале Андреева выиграла у колумбийки Эллианы Аранго. Матч завершился со счетом 6:0, 6:2. Игра продолжалась чуть больше одного часа.

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В финале россиянку ожидает встреча с другой представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано.