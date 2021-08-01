Теннисисты Павлюченкова и Рублев взяли золото на Играх в Токио

Теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова взяли золотую медаль в финале Олимпийского турнира среди смешанных команд. Российские спортсмены впервые в истории завоевали первое место в этом состязании.

Серебро тоже досталось россиянам — против Рублева и Павлюченковой сражались Елена Веснина и Аслан Карацев. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Бронзовые награды достались австралийцам Эшли Барти и Джону Пирсу, которые победили сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович.

Россиянка Анастасия Павлюченкова за свою карьеру получила пять титулов Женской теннисной ассоциации в парном разряде. Андрей Рублев до Олимпиады заработал только два титула в парном разряде. Золото, которое они принесли сборной, стало 12-м в общей копилке российских спортсменов.

Сейчас Россия занимает пятой место по количеству золотых наград. Вперед вырвались Китай (23), США (20), Япония (17) и Австралия (14). При этом по общему числу медалей Россия на третьем месте с 44 наградами. На первом — США, у которых 57 медалей, а на втором — Китай с 50 медалями.