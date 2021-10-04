Теннисиста Зверева обвинили в домашнем насилии

Немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев подвергся обвинениям в домашнем насилии со стороны бывшей девушки. Расследование в отношении спортсмена уже начала Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), написал «Чемпионат. com».

Гендиректор ATP Массимо Кальвелли назвал «серьезными» обвинения, выдвинутые против Зверева. Ассоциация обязана рассмотреть их и принять дальнейшие меры, сказал он.

«Мы полагаем, что Зверев приветствует наше расследование, и признаем, что он отверг все обвинения», — заявил Кальвелли.

Бывшая возлюбленная теннисиста Ольга Шарыпова ранее рассказала, что Зверев избивал ее в 2019 году, когда она ездила вместе с ним на турнир в Шанхае. По словам Шарыповой, между ними было много таких конфликтов. О том, как они расстались, девушка пока не готова рассказывать.

Зверев сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. На первом месте — серб Новак Джокович, на втором — россиянин Даниил Медведев.