Теннисист Медведев занял вторую строчку в рейтинге АТР после победы на US Open

Россиянин Даниил Медведев поднялся на второе место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). До этого он занимал третью позицию. Новая версия рейтинга опубликована на сайте АТР.

На первом месте находится серб Новак Джокович, на третьем — Стефанос Циципас из Греции. С четвертого по десятое места расположились Александр Зверев из Германии, россиянин Андрей Рублев, испанец Рафаэль Надаль, итальянец Маттео Берреттини, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер и Каспер Рууд из Норвегии. Также в рейтинге есть еще два россиянина: на 25-м месте Аслан Карацев и на 28-м Карен Хачанов.

Даниил Медведев одержал победу над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США. Игра закончилась со счетом 3:0 (6:4, 6:4, 6:4).

Таким образом, Медведев стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, который смог выиграть турнир Большого шлема, уточнил RT. Рублев дошел до третьего круга турнира, где проиграл американцу Фрэнсису Тиафо.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал победу Даниила Медведева триумфом российского тенниса и спорта.