Спорт 16 мая 2023, 15:57 Теннисист Медведев прошел в четвертый круг турнира «Мастерс» в Италии

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Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира «Мастерс» в столице Италии Риме. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Российский спортсмен обыграл испанского игрока Бернабе Сапата-Миральеса со счетом 3:6, 6:1, 6:3, их встреча длилась 1 час 53 минуты.

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Отмечается, что в четвертом круге турнира Медведев сыграет с Александром Зверевым из Германии и Джеффри Вулфом из США.