Теннисист Рублев стал финалистом турнира АТР в Роттердаме

Теннисист Андрей Рублев победил в полуфинале соревнований Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ему удалось обыграть греческого спортсмена Стефаноса Циципаса.

Встреча теннисистов завершилась победой россиянина в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Матч продолжался один час и 37 минут. Во время игры Рублев сделал шесть подач навылет, а также реализовал два брейк-пойнта из трех. Теннисист допустил две двойные ошибки.

Циципас получил в свой актив семь эйсов. При этом ему не удалось реализовать ни одного брейка из пяти. Греческий спортсмен допустил три двойные ошибки.

Теперь российский спортсмен сыграет в финале соревнований ATP в Роттердаме. Рублеву предстоит встретиться на корте с победителем пары Борна Чорич — Мартон Фучович. Спортсмены представляют Хорватию и Венгрию соответственно.

Накакуне Рублев победил французского соперника Жереми Шарди в четвертьфинале турнира. Встреча продолжалась два часа и 39 минут, завершившись счетом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4. Финал соревнований пройдет 7 марта. Призовой фонд турнира составляет 985 580 евро.