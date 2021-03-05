Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира АТР в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев победил французского соперника Жереми Шарди в четвертьфинале турнира в Роттердаме. Теперь спортсмен сыграет в полуфинале соревнований Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублеву удалось победить Шарди счетом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4. Встреча продолжалась два часа и 39 минут. За все время игры россиянин исполнил 15 эйсов и реализовал пять брейк-поинтов из восьми. Кроме того, теннисист не допустил ни одной двойной ошибки.

В полуфинале Рублев сразится на корте с греком Стефаносом Циципасом. Ранее тот победил россиянина Карена Хачанова со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Соперники поборются за первое место в полуфинале уже 6 марта. Призовой фонд соревнований ABN AMRO World Tennis Tournament составляет 1,1 миллиона евро.

Сейчас Рублев находится на восьмой строчке рейтинга ATP. В феврале теннисисту удалось стать победителем ATP Cup в составе российской сборной. В командном турнире Рублев взял первые места во всех играх. На Australian Open спортсмен смог добраться до четвертьфинала. Обыграть теннисиста удалось Даниилу Медведеву.