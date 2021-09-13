Даниил Медведев одолел Новака Джоковича в финале US Open

Голливудских звезд заметили на трибунах, наблюдавшими за ходом финала теннисного матча US Open в Нью-Йорке. Победу одержал Даниил Медведев со счетом 3:0 (6:4, 6:4, 6:4).

За поединком Новака Джоковича и Даниила Медведева следили тысячи зрителей. Журналисты успели разглядеть на трибунах и мировых звезд Голливуда. Замечены Алек Болдуин, Рами Малек, Брэд Питт, Брэдли Купер. За поединком также наблюдает спортсменка Мария Шарапова.

Особое внимание привлек человек в черных очках и маске. За такой экипировкой лицо сложно разглядеть. Но зритель очень напоминает известного актера Леонардо ДиКаприо.

Российские телеканалы транслировали матч с 46-й минуты.

В случае победы Джокович мог установить рекорд по числу выигрышей в турнирах «Большого шлема». Серб являлся первой ракеткой мира. Медведев занимал в рейтинге вторую строчку. Теннисисты соревновались друг с другом уже девять раз. Три раза из них удалось выиграть россиянину. Сегодня была четвертая победа.