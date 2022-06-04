Теннисист Медведев снова станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев 13 июня снова станет номером один Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщил ТАСС. Подобное стало возможно после победы Рафаэля Надаля над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале французского турнира Roland Garros.

Медведев ранее возглавлял рейтинг. Он являлся первой ракеткой мира с 28 февраля по 21 марта 2022 года, а в четвертом круге Roland Garros уступил хорвату Марину Чиличу.

Даниилу Медведеву 26 лет, у него 13 завоеванных титулов. Наилучшее достижение теннисиста — победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка АТР и Кубка Дэвиса.

Из российских теннисистов ранее первыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Ранее сообщалось, что международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России.