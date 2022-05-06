ITF приостановила членство Федерации тенниса России, об этом сообщил глава ФТР Шамиль Тарпищев, его слова процитировало РИА «Новости».

«Официально приостановлена деятельность Федерации тенниса России. Решение принято общим голосованием. Это ожидаемо. Приостановят членство нас и белорусов. Это был решенный вопрос по сути», — сообщил Тарпищев.

Ранее глава ФТР заявил, что российский теннисист Даниил Медведев примет участие в Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros — 2022). После этого турнира спортсмен сможет снова занять первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Российских и белорусских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне по настоянию организаторов. Это было исключительно политическое решение, считает глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.