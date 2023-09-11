Спорт 11 сентября 2023, 03:10 Теннисист Медведев проиграл второй сет сербу Джоковичу в финале US Open Пресс-служба ATP Tour

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй сет сербу Новаку Джоковичу в финале американского Открытого чемпионата по теннису (US Open). Игру провели в Нью-Йорке.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5) в пользу соперника из Сербии.

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Даниилу Медведеву 27 лет, он занял третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. За свою карьеру мужчина победил 20 раз на турнирах под эгидой организации, пять из которых произошли в текущем сезоне.

Наиболее высоким результатом Медведева на соревнованиях Большого шлема стала победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В тот же период он в составе российской команды стал обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Ранее российская теннисистка Вера Звонарева, выступающая в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла в финал US Open. Игроки обыграли американку Дженнифер Брэйди и бразильянку Луизу Стефани. Встреча длилась один час и 26 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1.