Важное 04 марта 2023, 19:54 Теннисист Медведев обыграл Рублева в финале турнира ATP в Дубае Теннисист Медведев победил Рублева в финале ATP и выиграл третий подряд титул турнира РИА «Новости»

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Теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Он одержал победу третий раз подряд.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. Российские теннисисты провели на корте один час и восемь минут. В личных встречах спортсменов Медведев ведет со счетом 5:2. В финале соотечественники в одиночном разряде встретились впервые с октября 2008 года, тогда Игорь Куницын победил Марата Сафина в матче Кубка Кремля.

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Медведев одержал победу в третьем турнире подряд и продлил победную серию до 14 матчей. Призовой фонд ATP превышает 2,8 миллиона долларов.

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Буквально вчера, 3 марта, Медведев обыграл в полуфинале турнира первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча прошла со счетом 6:4, 6:4 в пользу российского спортсмена. Медведев рассказал, что победа над Джоковичем принесла ему уверенности в себе. Он назвал первую ракетку мира величайшим игроком всех времен. А победа над сербским спортсменом на US Open в финале — лучшее воспоминание, признался Медведев.