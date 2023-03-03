Спорт 03 марта 2023, 21:40 Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира ATP Теннисист Медведев обыграл первую ракетку мира серба Джоковича РИА «Новости»

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Теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича на турнире в Дубае. Благодаря победе российский спортсмен вышел в финал Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча прошла со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. В финале теннисист сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.

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Российские спортсмены встретятся в финале ATP в одиночном разряде впервые с октября 2008 года. Тогда прошел матч Кубка Кремля, в котором Игорь Куницын обыграл Марата Сафина.

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Медведев признался, что победа над первой ракеткой мира придает ему уверенности. Он назвал Джоковича величайшим игроком всех времен.

«Понятно, что сегодняшняя победа не сравнится с той, завтра у меня еще более важный матч. Но это придает мне уверенности: если обыграл Новака, то могу победить кого угодно», — процитировал Медведева ТАСС.

Он подчеркнул, что ему приятно одержать «победу над потрясающим игроком». Медведев добавил, что победа над сербом на US Open в финале — это его лучшее воспоминание в теннисе и мечта, которая стала явью.