29 января 2023, 15:19
Теннисист Джокович вернул титул первой ракетки мира
Теннисист Джокович выиграл Australian Open и вернулся на первое место в мировом рейтинге
Сербский теннисист Новак Джокович доказал, что является первой ракеткой мира. Он в финале открытого чемпионата Австралии (Australian Open) побил в честной схватке грека Стефаноса Циципаса.
«И как против такого Новака биться? Циципас пытался, но все равно в десятый раз подряд проиграл сербу», — говорится в сообщении.
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Первый сет Джокович выиграл со счетом 6:3. Вторые и третьи сеты завершились счетом 7:6 в пользу сербского теннисиста.
Ранее на Australian Open разразился скандал. Украинские власти попросили организаторов турнира не впускать на трибуны отца Новака — Срджана Джоковича после игры между сербским и российским теннисистами.
Сербские болельщики выразили свое дружеское отношение к России и даже после победы Новака над Андреем Рублевым ходили с плакатами с изображением российского лидера Владимира Путина со словами «Россия — Сербия». Среди фанатов заметили и Срджана Джоковича, что и вызвало негодование Украины.
Теннис
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