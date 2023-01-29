Спорт 29 января 2023, 15:19 Теннисист Джокович вернул титул первой ракетки мира Теннисист Джокович выиграл Australian Open и вернулся на первое место в мировом рейтинге РИА «Новости»

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Сербский теннисист Новак Джокович доказал, что является первой ракеткой мира. Он в финале открытого чемпионата Австралии (Australian Open) побил в честной схватке грека Стефаноса Циципаса.

«И как против такого Новака биться? Циципас пытался, но все равно в десятый раз подряд проиграл сербу», — говорится в сообщении.

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Первый сет Джокович выиграл со счетом 6:3. Вторые и третьи сеты завершились счетом 7:6 в пользу сербского теннисиста.

Ранее на Australian Open разразился скандал. Украинские власти попросили организаторов турнира не впускать на трибуны отца Новака — Срджана Джоковича после игры между сербским и российским теннисистами.

Сербские болельщики выразили свое дружеское отношение к России и даже после победы Новака над Андреем Рублевым ходили с плакатами с изображением российского лидера Владимира Путина со словами «Россия — Сербия». Среди фанатов заметили и Срджана Джоковича, что и вызвало негодование Украины.