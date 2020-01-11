Теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира ATP в Катаре

В финале Рублев обыграл француза Корентена Муте. Матч длился 1 час 26 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:6 в пользу россиянина.

Для Рублева этот титул стал третьим в турнирах ATP в одиночном разряде. Предыдущие он завоевал в Москве в прошлом году и в Умаге в 2017 году.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в финальной игре Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне. Она выйграла матч у спортсменки из Казахстана Елены Рыбакиной, став впервые за свою карьеру победительницей этого турнира. Теперь россиянка занимает 34 строчку в рейтинге WTA.