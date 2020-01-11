Россиянка Александрова впервые выиграла турнир WTA

Российская спортсменка Екатерина Александрова одержала победу в финальной игре Женской теннисной ассоциации (WTA). Она обошла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину и впервые за свою карьеру стала победительницей этого турнира.

Спортсменки играли в Шэньчжэне. Встреча длилась 1 час 14 минут, завершившись счетом 6:2, 6:4 и победой Александровой. Теперь россиянка занимает 34 строчку в рейтинге WTA, а Рыбакина находится на 36 месте в списке.

Российская теннисистка вышла в финал после победы над испанкой Гарбинье Мугурусой. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Александровой, отмечает «Газета.ru». Игра продолжалась час и 16 минут.

Спортсменка уже участвовала в одиночном турнире WTA в 2018 году, но тогда она уступила свою победу в финале итальянке Камиле Джорджи.

Екатерина Александрова родилась 15 ноября 1994 года в Челябинске. За время своей профессиональной карьеры она стала победительницей WTA в парном разряде, а также семикратной чемпионкой турниров Международной федерации тенниса (ITF).