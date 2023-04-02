Спорт 02 апреля 2023, 10:24 Телеканал «360» покажет матч «Химик» — «Металлург» в прямом эфире Воскресенский «Химик» сыграет с «Металлургом» в ледовом дворце «Подмосковье»

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Хоккейные болельщики смогут посмотреть третий матч серии полуфинала плей-офф ВХЛ «Химик» (Воскресенск) — «Металлург» (Новокузнецк) в прямом эфире на телеканале «360». Встреча в ледовом дворце спорта «Подмосковье» начнется в 13:00.

После двух игр счет в серии равный — 1:1. В первом матче сильнее оказались хоккеисты «Кузни» — 4:3, а во втором подопечные Игоря Гришина взяли реванш, победив в овертайме 2:1.

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На пути к полуфиналу «Химик» прошел ХК «Тамбов» (4:2 в серии) и «Зауралье» (4:1). «Металлург» был сильнее «СКА-Невы» (4:2) и «Горняка-УГМК» (4:2). Домашние игры плей-офф новокузнецкая команда проводит в подмосковном городе Чехове.

Все билеты на сегодняшний матч в Воскресенске распроданы, а на четвертый матч серии, который пройдет завтра, в 18:30, несколько сотен билетов еще остается. Телеканал «360» покажет в прямом эфире обе игры.

Хоккей — один из любимых зимних видов спорта в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее выступил с идеей проводить матчи между командами профессионалов и любителей. Проект назвали «Выходи во двор». Летом сборные именитых спортсменов играют с командами городских округов в футбол, а зимой — в хоккей.