Подмосковье 16 марта 2023, 17:17 Финальный матч сезона проекта «Выходи во двор» пройдет 18 марта в Мытищах

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«Легенды хоккея» и любители встретятся на льду в Мытищах 18 марта на финальной игре сезона. Матч пройдет на катке «Яуза», где в декабре 2022 года стартовала зимняя серия игр.

Команда профессионалов выйдет на лед во главе с капитаном — двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым. Также в основе выступят именитые хоккеисты: двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов и олимпийские чемпионы Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко. Кроме того, к ним присоединится российский футболист, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Роман Широков.

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Вместе с «Легендами хоккея» в финальном матче сыграют «новички» сезона — популярные блогеры из известной медийной хоккейной команды NBSK.

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В рамках мероприятия в 11:00 пройдут мастер-классы по хоккею с шайбой, а профессиональные тренеры поделятся секретами спортивного мастерства. У зрителей и участников также будет возможность получить автографы звезд отечественного хоккея. Матч начнется в 12:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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