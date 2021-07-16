Тедеско предложили на замену Черчесову

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что предложил исполкому Российского футбольного союза (РФС) рассмотреть кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России. Должность стала вакантной 8 июля после ухода Станислава Черчесова.

Федун заявил РИА «Спорт», что это очень хороший вариант для российской сборной. Но какое решение примет бюро исполкома, предсказать не берется.

«Нас просто поставят перед фактом. Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят. Кто обсуждался еще? Не имею права говорить, это внутренняя кухня РФС», — сказал Федун.

В декабре 2020 года Тедеско ушел из «Спартака» после окончания контракта, уточнил «Спорт-Экспресс». Под его руководством команда набрала 57 очков в 30 турах и заняла второе место в первенстве Тинькофф РПЛ.

При этом «Чемпионат» сообщил, что на встречу с представителями РФС вылетел экс-главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев. Издание считает, что несмотря на слухи о возможном приглашении иностранного специалиста, исполком будет рассматривать отечественные кандидатуры.

Известный тренер Валерий Газзаев заявил, что место главного тренера сборной России должен занять исключительно россиянин. Только он сможет привить спортсменам «правильные ценности».