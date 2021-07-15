Газзаев рассказал об уроках Евро-2020 и предположил, кто станет тренером сборной

Российские футболисты уступают европейским соперникам не только в тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете. Из поражения на Евро-2020 надо извлечь определенные уроки. В том числе привить сборной России по футболу правильные ценности.

Тренер, обладатель Кубка UEFA, четырехкратный чемпион России и глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью газете «Спорт-Экспресс» обратил внимание на исполнение гимна россиянами.

«Это недопустимо на уровне сборной! Кто-то скажет — мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они — чемпионы Европы. Мы уступаем не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете», — отметил Газзаев.

Большую роль играют правильные ценности, которые исповедуют спортсмены. Тем более, не стоит жить прошлыми достижениями.

«У меня сложилось впечатление, что игроки по-прежнему жили чемпионатом мира. Здесь, наоборот, мы вынуждены говорить о завышенной оценке достигнутого результата», — посетовал тренер.

Газзаев с осуждением высказал о «плясках на костях», которые устроили недовольные тренером сборной РФ Станиславом Черчесовым после его ухода с должности.

«Слушать некоторых комментаторов становилось просто противно. Черчесов что, хотел проиграть? Да, есть золотое правило: нет результата — виноват тренер, есть результат — это достижение команды. И каждый из нас порой допускает ошибки» — сказал Газзаев.

Уход Черчесова он счел поспешным решением, принятым на эмоциях. Валерий Газзаве также высказался категорически против того, чтобы место тренера сборной занял иностранный специалист.

«Да, в клубах могут работать иностранцы — это вопрос личного решения руководителя ФК. Хотя если изучить рынок тренеров, то мы увидим, как в большинстве стран отдают предпочтение доморощенным специалистам», — подчеркнул Газзаев.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что после успеха на чемпионате мира 2018 года Черчесов потерял хватку и «нити управления футболистами». Поэтому его отставка была неминуема.