Тедеско ответил на вопрос о сожалениях по поводу ухода из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, не жалеет ли он о решении покинуть клуб. После победы «красно-белых» над «Химками» он объявил об уходе, написал сайт kp.ru.

Тедеско попросили озвучить свои мысли по поводу такого решения.

«Я никогда не жалею о своих решениях, все тщательно продумал. Трудно уходить, так как мы создали многое в этой команде — игровой рост, атмосферу, характер. И сделали это все вместе. Я люблю „Спартак“, команду, клуб», — пояснил он.

По его словам, об изменениях сообщили заранее, чтобы клуб успел предпринять необходимые шаги. Как считает тренер, будь у команды еще больше удачи в этом сезоне, она бы добилась большего.

Ранее СМИ написали, что неизвестные напали и избили директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова. Все произошло, по предварительным данным, около бара Jeremy’s на востоке Москвы. Человек ударил Фетисова кулаком в лицо, после чего тот упал. Это произошло возле входа в заведение. В результате драки представитель футбольного клуба попал в одну из клиник Москвы. Медики диагностировали пострадавшему ушиб головного мозга и перелом височной кости.