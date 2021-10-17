Российская команда Team Spirit впервые победила на The International 10. Это чемпионат мира по Dota 2. Победители заработали 18 миллионов долларов.

На втором месте оказалась китайская PSG.LGD. Их призовой фонд за серебро — 5,2 миллиона долларов. Team Spirit в гранд-финале обыграла оппонентов со счетом 3:2. PSG.LGD до этого уступила на TI10 только в двух картах.

В состав Team Spirit входят трое россиян: Ярослав Miposhka Найденов, Александр ORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, — и двое украинцев: Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Российская команда одержала победу на решающей карте с комбинацией героев Lycan и Tiny. Она считается самой сильной.

Это первая за 10 лет победа команды из СНГ на главном турнире по игре Dota 2. TI10 — это киберспортивный турнир, который имеет самый большой призовой фонд в истории — 40 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей).

В заключительный день соревнования количество зрителей превысило 1,5 миллиона человек на Twitch и свыше 500 тысяч на YouTube.