Тарасова похвалила выступление Щербаковой и Туктамышевой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в Японии. Об этом сообщило издание Sport24.

По данным «Газеты.ru», Тарасова похвалил спортсменок. Он отметила и технику катания, и их артистизм. Тренер заявила, что «они так хорошо слышат музыку, так купаются и растворяются в ней».

«Они сделали сегодняшнее утро прекрасным — катались как богини!» — заключила Тарасова.

Фигуристки заняли на соревнованиях первое и второе места. . Щербакова набрала 81,07 балла и установила личный рекорд, а Туктамышева — 80,35 балла. Третье место заняла японская спортсменка.

Ранее фигуристка Александра Трусова рассказала, чем различаются тренировки у Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Трусова рассказала, что в целом тренировки у обоих похожи. Она отметила, что Плющенко ей показал несколько новых упражнений, которых она не знала, но в целом различий нет. Также спортсменка добавила, что решение перейти от Тутберидзе она принимала вместе с папой.