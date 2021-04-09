Трусова сравнила тренировки у Плющенко и Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова рассказала, чем различаются тренировки у Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

По данным РИА ФАН, Трусова рассказала, что в целом тренировки у обоих похожи. Она отметила, что Плющенко ей показал несколько новых упражнений, которых она не знала, но в целом различий нет. Также спортсменка добавила, что решение перейти от Тутберидзе она принимала вместе с папой.

«Считаю, что Этери Георгиевна поспокойнее ведет себя на соревнованиях, Евгений Викторович — нет. Он старается всю свою энергию передать и очень всегда эмоциональный такой. Ну, в принципе, он и на тренировках такой». — добавила Трусова.