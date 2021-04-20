Talksport: европейскую Суперлигу решили распустить

Недавно созданную в Европе футбольную Супрелигу хотят распустить. Этот вопрос обсуждают все 12 клубов — участников лиги, сообщила радиостанция Talksport.

По ее данным, чемпионат приостановили после сообщений о выходе из него английских команд «Челси» и «Манчестер Сити», а также мадридского «Атлетико».

Ранее сегодня фанаты «Челси» не пропускали свою команду на игру премьер-лиги с «Брайтоном». Болельщиков возмутил переход «Челси» в Суперлигу.

О создании этого объединения стало известно в воскресенье, 18 апреля. В Суперлигу вошли топовые английские, итальянские и испанские команды.

Создание параллельного европейского чемпионата обосновали желанием привлечь молодых болельщиков на стадионы. Критики инициативы заявили, что она поставит крест на национальных турнирах.

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пригрозили командам из Суперлиги отлучением от чемпионатов страны, Европы и мира.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что британские власти не будут стоять в стороне, «пока горстка владельцев создает турнир по принципу „только для своих“», передала «Би-би-си».