«Челси» решил выйти из Суперлиги после уличных протестов тысячи фанатов

Футбольный клуб «Челси» Романа Абрамовича покидает недавно созданную европейскую Суперлигу из-за негативной реакции на нее. Об этом сообщила The Telegraph.

По данным газеты, лондонский клуб готовит документы для выхода из турнира на фоне протестов возле стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Во вторник, 20 апреля, перед игрой с «Брайтоном» туда вышли около тысячи разгоряченных фанатов «Челси», сообщила «Би-би-си».

Болельщики заблокировали проезд своей команды на стадион. Успокаивать их выходил вратарь «Челси» Петр Чех.

«Дайте мне разобраться. Позвольте автобусу проехать, а людям пройти», — обратился Чех к толпе.

В итоге футболистов пропустили. Но выглядели они подавленно.

Скандал развивается с 18 апреля, когда стало известно, что 12 ведущих клубов Европы подписали соглашение о создании Суперлиги — чемпионата лучших команд, который ставит под удар национальные премьер-лиги и европейскую Лигу чемпионов.

Помимо «Челси» об участии в новой лиге заявили английские команды «Арсенал», «Тоттенхем», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», итальянские клубы «Интер», «Милан», «Ювентус», а также испанские «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид» и «Барселона».

Планировалось, что к ним присоединятся еще три команды, которые пока не называли.

Организаторы объяснили создание Суперлиги желанием привлечь на стадионы молодежь, которой интересно смотреть только на зрелищный футбол.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что участникам Суперлиги не удастся «усидеть на двух стульях» и придется покинуть мероприятия под эгидой FIFA.