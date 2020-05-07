«Талант Тутберидзе вызывает зависть». Уход Трусовой сравнили с историей Медведевой

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев провел параллель между уходом фигуристок Евгении Медведевой и Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе. Он отметил, что многим такие перемены не принесли желаемого результата.

Лайшев в своем посту в Instаgrаm отметил, что Трусова перешла в академию Евгения Плющенко без предварительных переговоров со всеми заинтересованными сторонами. По мнению директора «Самбо-70», такой поступок юной спортсменки можно считать предательством.

«Мы уже сталкивались с такими ситуациями. Талант Тутберидзе вызывает зависть. Но некрасивые уходы не принесли желаемого результата», — отметил он.

В отличие от Трусовой, Медведева смогла цивилизованно уйти Тутберидзе, считает Лайшев. Он назвал Евгению выдающей спортсменкой, с которой у него остались прекрасные отношения. Директор «Самбо-70» отметил, что, несмотря на ее талант, уход дался Медведевой очень тяжело.

Ранее стало известно, что Трусова уходит от Тутберидзе в академию Плющенко. По его словам, сейчас оформляются все необходимые документы.

Александре Трусовой 15 лет. Она уже дважды успела стать чемпионкой мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020 она перешла во взрослое фигурное катание и выиграла два этапа Гран-при, а также получила бронзу в финале серии. Кроме того, у фигуристки в активе бронза чемпионата Европы 2020 года.

Евгения Медведева ушла от Тутберидзе в 2018 года после завоеванного на Играх в Пхенчхане серебра. Сейчас россиянка живет и работает в Канаде. Ее тренером стал Брайан Орсер.