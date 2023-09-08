Спорт 08 сентября 2023, 07:39 «Такое недопустимо». Карпин раскритиковал сборную России за ничью с Египтом Тренер Карпин: недоволен игрой в обороне в матче сборной России с Египтом РИА «Новости»

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Первый в сентябре матч сборных России и Египта завершился со счетом 1:1. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин раскритиковал игру футболистов в обороне и пожаловался на жару. Об этом сообщил «Чемпионат».

В целом он назвал этот товарищеский матч полезным для российской команды. Она извлекла уроки, получила полезную информацию и отыграла второй тайм лучше первого. Журналисты спросили, что разозлило Валерия Карпина в конце игры.

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«Действия в обороне в концовке. Диагонали проходят. Не буду называть имен, но такое недопустимо», — ответил он.

Главного тренера не устроили погодные условия. По его словам, игра прошла бы лучше при московской погоде в +20 градусов, а не египетской жаре. Однако, признался Валерий Карпин, у команды не осталось выбора. По его мнению, во втором тайме сборная сыграла лучше не только из-за того, что снизилась температура, но и благодаря возможности изучить тактику соперника.

Товарищеский матч прошел в Суэце и окончился ничьей. Следующая игра состоится 11 сентября.