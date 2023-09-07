Спорт 07 сентября 2023, 21:55 Сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта Встреча сборной России с командой Египта завершилась со счетом 1:1 unsplash.com

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Сборная России и олимпийская команда Египта сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщили на сайте Российского футбольного союза.

Российские футболисты 7 сентября провели в Суэце первый матч в рамках сентябрьского сбора с египтянами. Хозяева поля открыли счет в одной из первых атак — полузащитник Нассер Махер забил гол на седьмой минуте встречи.

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В самом начале второго тайма вингер сборной России Степан Оганесян сравнял счет. Команды сыграют еще раз 11 сентября, матч также пройдет в Суэце. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял 22 футболиста в Египет на товарищеский матч с местной олимпийской командой.