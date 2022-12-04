Спорт 04 декабря 2022, 04:32 Тайсон Фьюри защитил свой титул в поединке против Дерека Чисоры Британский боксер Тайсон Фьюри защитил титул в бое против Дерека Чисоры Twitter

Читать 360tv в

Чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри 4 декабря победил соотечественника Дерека Чисору и защитил свой титул. Судья остановил бой в 10-м раунде, поскольку это уже напоминало избиение.

Чисора атаковал Фьюри в первых раундах поединка. Однако действующему чемпиону удалось перехватить инициативу. В итоге соперник быстро выдохся и не смог нападать. Остальные раунды проходили под контролем Фьюри, а Чисора не мог держать удар.

Реклама

Судья заметил, что претендент на титул пропустил множество ударов. В итоге победу присудили Фьюри. Болельщики были удовлетворены зрелищным матчем.

Реклама

После поединка Фьюри заявил, что хочет драться с Александром Усиком. Он назвал его «зайчиком» и пообещал «похоронить» спортсмена на ринге. Фьюри и Усик являются непобежденными бойцами.

Ранее сообщалось, что президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев предложил провести Международный день бокса на Кубе.