Власть 30 ноября 2022, 11:03 Кремлев предложил провести Международный день бокса на Кубе в 2023 году Президент IBA Кремлев и президент Кубы Диас-Канель договорились развивать бокс на острове Фото:пресс-служба IBA

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прилетел на Кубу и встретился там с правительством страны. Стороны обсудили перспективы развития бокса на острове. В частности, речь зашла о проведении Международного дня бокса в стране в 2023 году.

Кремлев посетил кубинского президента Мигеля Диас-Канеля. В ходе беседы они обсудили тесное сотрудничество в развитии бокса, а также планы на 2023 год.

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Президент IBA выступил с идеей организовать Международный день бокса на Кубе в следующем году. Кубинский лидер поддержал это предложение и пообещал со своей стороны помощь в организации спортивного мероприятия.

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«Наш вид спорта имеет прочные корни на Кубе, так как в 1974 году в Гаване прошел первый в истории чемпионат мира по боксу, и мы отмечаем Международный день бокса, вспоминая это событие. С тех пор и сейчас на Кубе много выдающихся бойцов, которые выступают на самом высоком уровне, и нам нужно создать для них лучшие условия», — сказал Кремлев.

Фото:пресс-служба IBA

По его словам, на Кубе нужно построить крупный институт бокса, потому что это «одна из ведущих стран в мире бокса». Такой институт нужен для обучения судей и тренеров. Также с помощью него можно будет улучшить условия для подготовки спортсменов, разработать для них специальные программы. Мигель Диас-Канель пообещал, что кубинские власти поддержат такой проект.

Стороны обсудили и проведение на острове «Бриллиантовой серии» Всемирного боксерского тура. Кремлев побывал в школе бокса недалеко от Гаваны, где познакомился с молодыми спортсменами.

«Вы будущее Кубы, страны легендарных чемпионов по боксу. Я вижу в кубинском боксе большой потенциал для дальнейшего развития. Что нам нужно сделать, так это создать надлежащие условия, чтобы найти эти драгоценные камни и вырастить из них чемпионов», — подчеркнул президент IBA.

Он пообещал, что школу в ближайшем будущем отремонтируют.