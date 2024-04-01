Спорт 01 апреля 2024, 19:01 Сын Аршавина забил гол прямым ударом с углового Сын Аршавина забил гол за детскую команду «Спартака» прямым ударом с углового Freepik

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Сын бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Арсений забил гол за детскую команду «Спартака» прямым ударом с углового. Видео с эффектным взятием ворот появилось в Telegram-канале академии клуба.

Команда «Спартак» U-12 встречалась на IV Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева с ровесниками из «Виста Джуниор». Одиннадцатилетний футболист поразил ворота при счете 8:0 в пользу красно-белых. В итоге коллектив довел матч до победы со счетом 14:1.

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Арсений Аршавин занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

Ранее Андрей Аршавин попросил президента России Владимира Путина помочь в создании русского аналога игры FIFA. По его мнению, это сохранило бы интерес к футболу у молодежи.