Спорт 22 февраля 2024, 00:25 Аршавин попросил Путина помочь в создании русского аналога игры FIFA РИА «Новости»

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Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин обратился к лидеру РФ Владимиру Путину с просьбой разработать российский футбольный симулятор, в котором отечественные футболисты будут играть за национальную сборную. Видео с диалогом главы государства и спортсмена опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут ребята наши играть за свою национальную сборную, за команды премьер-лиги, за сборную региона, потому что в иностранных аналогах такого нет. <…> Это сохранило бы интерес к футболу, ребята сейчас много в компьютер играют», — сказал Аршавин.

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В своей приветственной речи на церемонии открытия первых «Игр будущего» глава государства сказал, что российские спортсмены являются одними из самых сильных в мире. Он назвал Россию одной из ведущих держав планеты. Также Путин заявил, что «Игры будущего» — это масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий.