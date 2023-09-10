Спорт 10 сентября 2023, 20:33 Суперкомпьютер рассчитал шансы Медведева и Джоковича на победу в финале US Open Суперкомпьютер оценил шанс на победу Медведева в финале US Open в 31% РИА «Новости»

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Суперкомпьютер оценил шансы теннисистов Даниила Медведева и Новака Джоковича одержать победу в финале Открытого чемпионата США — 2023 (US Open). Вероятность победы серба, по мнению системы, более чем в два раза выше. Об этом сообщил сайт «Чемпионат».

По расчетам суперкомпьютера, шансы стать чемпионом у россиянина составляют 31,28%. У Джоковича — 68,72%.

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Финальный матч турнира состоится сегодня, 10 сентября, в 23:00 по московскому времени. Для Медведева это будет пятый финал в карьере на турнирах «Большого шлема». Он лишь раз побеждал в соревнованиях такого уровня — в 2021 году теннисист стал чемпионом US Open. Кстати, победил он тогда именно своего сегодняшнего оппонента.

Джокович же является 23-кратным победителем турниров «Большого шлема». Это абсолютный рекорд.

В полуфинале Медведев обыграл первую ракетку мира — испанца Карлоса Алькараса.