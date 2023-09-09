Спорт 09 сентября 2023, 07:41 Россиянин Даниил Медведев вышел в финал US Open, обыграв первую ракетку мира Российский теннисист Медведев вышел в финал US Open РИА «Новости»

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Россиянин Даниил Медведев вышел в финал открытого чемпионата США по теннису US Open. В полуфинале он обыграл первую ракетку мира — испанца Карлоса Алькараса.

Встреча прошла на кортах Нью-Йорка и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу российского теннисиста. Медведев переиграл соперника в четырех сетах матча, продлившегося в общей сложности три часа 19 минут.

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В финале 27-летнему россиянину предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем. Матч состоится в воскресенье, 10 сентября.

Даниил Медведев находится на третьем месте в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В прошлом году он на протяжении целых 16 недель был первой ракеткой мира. Медведев 20 раз победил на турнирах под эгидой организации, в том числе пять — в текущем сезоне.

В 2021 году теннисист победил на открытом чемпионате США, в том же году удостоился Кубка АТР и Кубка Дэвиса в составе российской команды.