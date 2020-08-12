Леонид Слуцкий потребовал от главы РФС отстранить от судейства арбитра Сергея Иванова, если выяснится, что нужно было назначить пенальти.

После матча «Рубина» с «Локомотивом» тренер казанского футбольного клуба Леонид Слуцкий пришел в ярость. Игра закончилась со счетом 2:0. По мнению Слуцкого, «Рубин» потерпел поражение из-за того, что рефери не назначил пенальти. Информация об этом появилась на сайте «Спорт-Экспресс».

Также удаление тренера «Рубина» могло сказаться на результате. Слуцкий устроил скандал прямо во время матча. Леонид Слуцкий считает, что судья не разбирается в правилах игры.

Человек вообще знает правила футбола? Пенальти либо есть, либо нет. А мы слышим ответ: «Не знаю» Леонид Слуцкий.

На странице ФК «Рубин» в Twitter появился шуточный ролик, где Леонид Слуцкий выступает на пресс-конференции с эмоциональной речью под бит.

Ранее стало известно, что ветераны «Спартака» отправили коллективное письмо главе РФС с просьбой отстранить рефери, которые судили матч «Спартака» с «Сочи». Игра закончилась со счетом 2:2. По мнению бывших футболистов, судьи ошибочно назначили роковой пенальти.