Легенды «Спартака» обратились к главе РФС с просьбой пожизненно отстранить судей
Бывшие футболисты отправили коллективное письмо владельцу «Спартака» и главе Российского футбольного союза Александру Дюкову, сообщает «Спорт-Экспресс». В письме спортсмены требуют навсегда отстранить от судейства рефери Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также руководителя VAR в России Леонида Калошина. По их мнению, такое судейство мешает команде играть.
Работой арбитров также недоволен и президент «Спартака». Леонид Федун был намерен снять команду с чемпионата России из-за несправедливого судейства, но его отговорили.
В воскресенье прошел матч «Спартак» — «Сочи». Во время игры судьи ошиблись и назначили пенальти в ворота «Спартака», что привело к голу. В итоге матч завершился вничью.
Ранее стало известно, почему арбитр Алексей Еськов не вмешался в ситуацию с ошибочным одиннадцатиметровым. По его мнению, он не имел права говорить главному судье, был ли пенальти.