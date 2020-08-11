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    11 августа 2020, 17:43

    Легенды «Спартака» обратились к главе РФС с просьбой пожизненно отстранить судей

    Анастасия Калинина

    Ветераны «Спартака» Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов возмутились результатами матча, который прошел в воскресенье. Из-за ошибки судьи «Спартак» упустил победу и в ворота красно-белых был назначен пенальти.
    Легенды «Спартака» обратились к главе РФС с просьбой пожизненно отстранить судей

    Бывшие футболисты отправили коллективное письмо владельцу «Спартака» и главе Российского футбольного союза Александру Дюкову, сообщает «Спорт-Экспресс». В письме спортсмены требуют навсегда отстранить от судейства рефери Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также руководителя VAR в России Леонида Калошина. По их мнению, такое судейство мешает команде играть.

    Работой арбитров также недоволен и президент «Спартака». Леонид Федун был намерен снять команду с чемпионата России из-за несправедливого судейства, но его отговорили.

    В воскресенье прошел матч «Спартак» — «Сочи». Во время игры судьи ошиблись и назначили пенальти в ворота «Спартака», что привело к голу. В итоге матч завершился вничью.

    Ранее стало известно, почему арбитр Алексей Еськов не вмешался в ситуацию с ошибочным одиннадцатиметровым. По его мнению, он не имел права говорить главному судье, был ли пенальти.

    Новости SMI.FM