Спорт 31 мая 2023, 00:44 Футболиста «Спартака» Промеса обвинили в контрабанде кокаина РИА «Новости»

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Правоохранительные органы Нидерландов обвинили футболиста московского «Спартака» Квинси Промесу в причастности к перевозке наркотиков весом в 1370 килограммов. Об этом сообщило издание nu.nl.

Еще в марте суд Амстердама должен был вынести приговор спортсмену по делу об участии в вооруженном нападении и использовании холодного оружия против человека. Однако заседание перенесли.

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По предварительной информации, летом 2020 года футболист вступил в перепалку с двоюродным братом и пырнул его ножом. Уже 13 декабря того года Промеса арестовали, а через два дня выпустили из-под стражи, но статус подозреваемого не сняли.

Теперь следствие подозревает Промеса в новом преступлении — ввозе двух партий кокаина, которые перехватили в порту бельгийского Антверпена в 2020 году. Заседание назначено на 5 июня, при этом адвокат спортсмена не стал комментировать выдвинутые обвинения до суда.

Ранее стало известно, что Квинси Промес побил рекорд по голам в чемпионатах России среди легионеров. В матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» спортсмен забил 86-й мяч и стал лучшим иностранным бомбардиром национальных первенств.