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    13 января 2021, 10:44

    Станислава Константинова ушла из академии Евгения Плющенко

    Полина Петрова

    Российская фигуристка, бронзовый призер Универсиады 2019 20-летняя Станислава Константинова ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, информирует Sport24.
    Станислава Константинова ушла из академии Евгения Плющенко

    «Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль, желаем ей успехов», — процитировал тренера академии Александра Волкова сайт RT.

    Отмечается, что девушка занималась в академии с февраля минувшего года.

    Фигуристка является серебряным призером этапа Гран-при в Финляндии, турнира Warsaw Cup, а также бронзовым призером Мемориала Ондрея Непелы. Россиянка имеет звание мастера спорта международного класса.

    Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая присоединилась к академии «Ангелы Плющенко». Теперь она работает в тренерской команде.

    «Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая!» — заявил Плющенко в своем Instagram-аккаунте.

    Он назвал спортсменку не только своим большим другом, но и большим профессионалом. Фигурист заключил, что теперь у них в команде есть три олимпийских чемпиона.