Станислава Константинова ушла из академии Евгения Плющенко

«Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль, желаем ей успехов», — процитировал тренера академии Александра Волкова сайт RT.

Отмечается, что девушка занималась в академии с февраля минувшего года.

Фигуристка является серебряным призером этапа Гран-при в Финляндии, турнира Warsaw Cup, а также бронзовым призером Мемориала Ондрея Непелы. Россиянка имеет звание мастера спорта международного класса.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая присоединилась к академии «Ангелы Плющенко». Теперь она работает в тренерской команде.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая!» — заявил Плющенко в своем Instagram-аккаунте.

Он назвал спортсменку не только своим большим другом, но и большим профессионалом. Фигурист заключил, что теперь у них в команде есть три олимпийских чемпиона.