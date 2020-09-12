Стало известно, сколько пробудет в больнице боксер Садик, получивший травмы после боя с Чудиновым

Британский боксер Умар Садик останется в больнице еще на неделю. Он получил травмы после боя с Федором Чудиновым. Об этом «360» рассказал организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрунов.

«Я сейчас в больнице вместе с ним. Мы сейчас обсуждаем состояние спортсмена и приняли решение, что он на неделю еще здесь остается. Мы оплатим пребывание. Он получил повреждения чуть-чуть больше, чем получает обычный боксер во время боя. С ним ничего страшного, угрозы здоровья нет», — пояснил Хрунов.

Источник фото: «360»

Он также добавил, что состояние спортсмена стабильное. Врачи приняли решение отсмотреть динамику повреждений, поэтому он останется пока в больнице в отделении нейрохирургии. Каждый день Садику делают снимки.

«Ежедневно анализируем его состояние и те повреждения, которые он получил во время боя. Сейчас их уже меньше по сравнению с предыдущей ночью», — резюмировал Владимир Хрунов.

Боксер Умар Садик получил технический нокаут в бою с Федором Чудиновым. Сразу после его госпитализировали.