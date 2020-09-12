Боксер Садик был госпитализирован после боя с Чудиновым

Боксер Умар Садик после встречи с россиянином Федором Чудиновым был госпитализирован в одну из больниц Москвы. Бой закончился для британского спортсмена техническим нокаутом в поединке за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

Очевидцы рассказали ТАСС, что сразу после боя Садику потребовалась кислородная маска и врачи оказали ему оперативную медицинскую помощь. Позже при прохождении допинг-теста спортсмену стало плохо. Ему вызвали скорую

«Умара [Садика] госпитализировали», — сказал собеседник агентства. Источник не знает, какого рода повреждения получил боец, но уточнил, что британец начал «отхаркивать кровью».

В активе 32-летнего Федора Чудинова теперь 23 победы и 16 нокаутов. На счету Умара Садика — десять побед и шесть нокаутов.

В тот же вечер россиянин Сергей Харитонов нокаутировал еще одного британского бойца - Дэнни Уильямса. В свое время он победил Майка Тайсона.