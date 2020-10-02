Стало известно расписание матчей «Зенита» в Лиге чемпионов

Бельгийский «Брюгге» приедет в Санкт-Петербург, чтобы сразиться с «Зенитом» в первом туре Лиги Чемпионов сезона-2020/21. Матч состоится 20 октября.

Во втором туре Лиги Чемпионов питерцы встретятся с «Боруссией». Матч запланирован на 28 октября. 4 ноября «Зенит» сыграет с итальянским «Лацио» на своем поле, 24 ноября — встретится с этим же клубом на выездном матче. 2 декабря «Зенит» сыграет с «Брюгге» на поле бельгийцев, а 8 декабря примет «Боруссию».

Также в Лиге Чемпионов в этом сезоне сыграют две другие российские команды — «Локомотив» и «Краснодар». Первые сыграют с автрийским «Зальцбургом», германской «Баварией» и испанским «Атлетико». Вторые будут соревноваться с французским «Ренном», английским «Челси» и испанской «Севильей». Расписание матчей согласовали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), его публикует ТАСС.

Для «Краснодара» выход в групповой этап Лиги Чемпионов — важное событие, так как клуб добился этого впервые в своей истории. Более того, попадание в турнирную таблицу сразу трех российских команд — также значимая веха для отечественного спорта.