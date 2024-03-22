Спорт 22 марта 2024, 14:24 Стало известно, почему РФ отказалась от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола Генсек РФС Митрофанов: Россия не перешла в АФК из-за богатства УЕФА Freepik

Читать 360tv в

Россия не переходит в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), поскольку в этом случае «не получит автоматического допуска никуда». Кроме того, УЕФА — самая сильная и богатая в мире конфедерация. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Если мы переходим в Азию, мы не получаем автоматического допуска никуда. На нас два бана — от ФИФА и УЕФА. Просто у нас есть опция с Азией: перейти, выстраивать отношения с их конфедерацией. <…> Но мы остаемся в УЕФА, ведем с ними переговоры», — констатировал он.

Реклама

Собеседник издания добавил, что сумма к распределению доходов от Лиги чемпионов между клубами в УЕФА сейчас достигает 4,4 миллиарда евро. Российские клубы смогут тоже получать эти деньги, когда вернутся к соревнованиям УЕФА, и непременно восстановят клубный рейтинг.

Митрофанов также указал на то, что УЕФА ежегодно инвестирует в РФС сумму в три раза больше той, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов.

Он отметил, что азиатские ассоциации АФК относятся к России «дружелюбно», однако она может стать конкурентом, который «съест часть слотов» в азиатской Лиге чемпионов и отборах на чемпионаты мира. Генсек РФС отметил, что российские спортсмены смогли бы играть в азиатской Лиге чемпионов, но не стоит думать, будто РФ должна «идти в Азию и учить играть людей в футбол», поскольку там и так все отлично умеют.

Ранее сборная России победила в товарищеском матче со сборной Сербии. Футбольный эксперт Борис Раппопорт в беседе с «360» подчеркнул: игра продемонстрировала, что Россия остается участником мировой и европейской футбольной жизни.