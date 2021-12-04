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    04 декабря 2021, 11:18

    Стало известно о почти 500 допинговых дел против российских спортсменов

    WADA: в отношении спортсменов РФ ведется 492 дела о допинге на основе базы LIMS

    Александр Блинов

    Антидопинговые организации расследуют и рассматривают в отношении российских спортсменов 492 дела на основе базы данных LIMS и проб, изъятых из московской лаборатории. Об этом в WADA сообщили ТАСС.

    Стало известно о почти 500 допинговых дел против российских спортсменов

    По 465 делам продолжают расследование, решения готовятся еще по 27 делам. Разбирательством занимаются 39 антидопинговых организаций. Об этом отчитались на заседании совета учредителей WADA, состоявшемся в Париже 25 ноября.

    Всего было заведено 793 дела, к которым причастен 751 российский спортсмен. На основе данных LIMS завели 760 дел, перепроверка проб из московской лаборатории стала основанием для открытия еще 63 дел.

    Российские спортсмены уже были привлечены к ответственности по 99 делам, оправдательный приговор вынесли в 13 случаях. Закрыты были 189 дел. Решение по восьми делам WADA опросило в Спортивном арбитражном суде.

    В LIMS фиксировались действия с результатами проверки спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год. После проверки данных в WADA пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции для сокрытия допинговых нарушений.

    Ранее WADA заподозрило в нарушениях Антидопинговое агентство Украины.