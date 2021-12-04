Стало известно о почти 500 допинговых дел против российских спортсменов

Антидопинговые организации расследуют и рассматривают в отношении российских спортсменов 492 дела на основе базы данных LIMS и проб, изъятых из московской лаборатории. Об этом в WADA сообщили ТАСС.

По 465 делам продолжают расследование, решения готовятся еще по 27 делам. Разбирательством занимаются 39 антидопинговых организаций. Об этом отчитались на заседании совета учредителей WADA, состоявшемся в Париже 25 ноября.

Всего было заведено 793 дела, к которым причастен 751 российский спортсмен. На основе данных LIMS завели 760 дел, перепроверка проб из московской лаборатории стала основанием для открытия еще 63 дел.

Российские спортсмены уже были привлечены к ответственности по 99 делам, оправдательный приговор вынесли в 13 случаях. Закрыты были 189 дел. Решение по восьми делам WADA опросило в Спортивном арбитражном суде.

В LIMS фиксировались действия с результатами проверки спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год. После проверки данных в WADA пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции для сокрытия допинговых нарушений.

Ранее WADA заподозрило в нарушениях Антидопинговое агентство Украины.