WADA заподозрило Украину в нарушении антидопингового кодекса

Во Всемирном антидопинговом агентстве опубликовали отчет по итогам расследования, начатого в 2019 году. В нем говорится, что Антидопинговое агентство Украины подозревают в нарушении кодекса WADA.

В организации заявили, что украинское агентство причастно к практике, противоречащей международным стандартам тестирования и исследований (ISTI).

Расследование WADA под кодовым названием «Операция „Геркулес“» показало, что с 2012 года на Украине проводили «необоснованный заблаговременный сбор образцов».

«Сбор <…> должен производиться без предварительного предупреждения спортсмена — это фундаментальная особенность эффективной и непредсказуемой программы тестирования», — подчеркнули в WADA.

Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер указал на «убедительные доказательства» того, что в Антидопинговом агентстве Украины предупреждали спортсменов по телефону или лично о предстоящих допинг-тестах.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто применяло эту практику перед важными международными соревнованиями», — заметил он.