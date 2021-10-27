WADA заподозрило Украину в нарушении антидопингового кодекса
WADA обвинило Украину в нарушении антидопингового кодекса после расследования
Во Всемирном антидопинговом агентстве опубликовали отчет по итогам расследования, начатого в 2019 году. В нем говорится, что Антидопинговое агентство Украины подозревают в нарушении кодекса WADA.
В организации заявили, что украинское агентство причастно к практике, противоречащей международным стандартам тестирования и исследований (ISTI).
Расследование WADA под кодовым названием «Операция „Геркулес“» показало, что с 2012 года на Украине проводили «необоснованный заблаговременный сбор образцов».
«Сбор <…> должен производиться без предварительного предупреждения спортсмена — это фундаментальная особенность эффективной и непредсказуемой программы тестирования», — подчеркнули в WADA.
Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер указал на «убедительные доказательства» того, что в Антидопинговом агентстве Украины предупреждали спортсменов по телефону или лично о предстоящих допинг-тестах.
«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто применяло эту практику перед важными международными соревнованиями», — заметил он.