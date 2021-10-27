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    27 октября 2021, 00:05

    WADA заподозрило Украину в нарушении антидопингового кодекса

    WADA обвинило Украину в нарушении антидопингового кодекса после расследования

    Александра Ломейко

    Во Всемирном антидопинговом агентстве опубликовали отчет по итогам расследования, начатого в 2019 году. В нем говорится, что Антидопинговое агентство Украины подозревают в нарушении кодекса WADA.

    В организации заявили, что украинское агентство причастно к практике, противоречащей международным стандартам тестирования и исследований (ISTI).

    Расследование WADA под кодовым названием «Операция „Геркулес“» показало, что с 2012 года на Украине проводили «необоснованный заблаговременный сбор образцов».

    «Сбор <…> должен производиться без предварительного предупреждения спортсмена — это фундаментальная особенность эффективной и непредсказуемой программы тестирования», — подчеркнули в WADA.

    Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер указал на «убедительные доказательства» того, что в Антидопинговом агентстве Украины предупреждали спортсменов по телефону или лично о предстоящих допинг-тестах.

    «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто применяло эту практику перед важными международными соревнованиями», — заметил он.