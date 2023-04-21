Спорт 21 апреля 2023, 01:54 Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы Определились полуфинальные пары Лиги Европы сезона — 2022/2023 РИА «Новости»

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Завершились все ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинал вышли «Ювентус», «Севилья», «Рома» и «Байер».

«Севилья» пробилась в 1/2 финала благодаря разгромной победе на своем поле над «Манчестер Юнайтед». Ответный матч завершился со счетом 3:0. В первой игре команды сыграли вничью — 2:2.

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«Ювентус» не смог обыграть «Спортинг», закончив встречу со счетом 1:1. Но вышел в полуфинал благодаря победе в прошлом матче — 1:0.

«Байер» во второй игре уверенно обошел «Юнион». Итог встречи — 4:1. Первая игра закончилась ничьей — 1:1.

«Рома» попала в полуфинал, обыграв «Фейеноорд» со счетом 4:1. В первом матче итальянцы уступили нидерландской команде со счетом 1:0.

В полуфинальных матчах «Ювентус» сразится с «Севильей», а «Рома» с «Байер».

Первые игры пройдут 11 мая. Ответные — 18 мая.