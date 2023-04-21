21 апреля 2023, 01:54
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Определились полуфинальные пары Лиги Европы сезона — 2022/2023
Завершились все ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинал вышли «Ювентус», «Севилья», «Рома» и «Байер».
«Севилья» пробилась в 1/2 финала благодаря разгромной победе на своем поле над «Манчестер Юнайтед». Ответный матч завершился со счетом 3:0. В первой игре команды сыграли вничью — 2:2.
Реклама
«Ювентус» не смог обыграть «Спортинг», закончив встречу со счетом 1:1. Но вышел в полуфинал благодаря победе в прошлом матче — 1:0.
«Байер» во второй игре уверенно обошел «Юнион». Итог встречи — 4:1. Первая игра закончилась ничьей — 1:1.
«Рома» попала в полуфинал, обыграв «Фейеноорд» со счетом 4:1. В первом матче итальянцы уступили нидерландской команде со счетом 1:0.
В полуфинальных матчах «Ювентус» сразится с «Севильей», а «Рома» с «Байер».
Первые игры пройдут 11 мая. Ответные — 18 мая.
Лига Европы УЕФА
Футбол
Реклама
Реклама