14 апреля 2023, 07:38
«Севилья» ушла от поражения «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы
«Севилья» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Испанский клуб «Севилья» на чужом поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:2. До 84-й минуты английский клуб вел в счете 2:0 благодаря дублю Марселя Забитцера, после чего разрыв на табло сократил Хесус Навас.
Реклама
В добавленное ко второму тайму время свои ворота поразил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, сделав счет равным.
Ответный матч в паре за выход в полуфинал турнира пройдет 20 апреля в Севилье.
В других четвертьфинальных матчах «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Юнионом» (1:1), а «Ювентус» в родных стенах переиграл «Спортинг (1:0).
Финальный матч Лиги Европы в сезоне-2022/23 пройдет в Румынии на стадионе «Ференц Пушкаш» 31 мая.
Футбол
Реклама
Реклама