Спорт 14 апреля 2023, 07:38 «Севилья» ушла от поражения «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы «Севилья» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы РИА «Новости»

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Испанский клуб «Севилья» на чужом поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:2. До 84-й минуты английский клуб вел в счете 2:0 благодаря дублю Марселя Забитцера, после чего разрыв на табло сократил Хесус Навас.

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В добавленное ко второму тайму время свои ворота поразил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, сделав счет равным.

Ответный матч в паре за выход в полуфинал турнира пройдет 20 апреля в Севилье.

В других четвертьфинальных матчах «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Юнионом» (1:1), а «Ювентус» в родных стенах переиграл «Спортинг (1:0).

Финальный матч Лиги Европы в сезоне-2022/23 пройдет в Румынии на стадионе «Ференц Пушкаш» 31 мая.