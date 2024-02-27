Спорт 27 февраля 2024, 09:05 Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

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В последний день февраля начинается плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Все пары первого раунда определились.

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции. Поэтому команде из Магнитогорска предстоит встретиться с хабаровским «Амуром», занявшим восьмое место.

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Омский «Авангард» поборется за победу на льду с тольяттинской «Ладой». Серии стартуют 1 марта.

Столичное «Динамо» стало обладателем Кубка континента. Московская команда заняла первое место в турнирной таблице, когда петербургский СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар». Бело-голубые встретятся с одноименным клубом из Минска.

«Салават Юлаев» сразится на льду с «Трактором» из Челябинска. Казанский «Ак Барс» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги стартует 29 февраля. Финал состоится ровно через два месяца — 29 апреля.